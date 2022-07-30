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مجلس النواب الأميركي يقرّ منع البنادق الهجومية

مجلس النواب الأميركي يقرّ منع البنادق الهجومية
30 يوليو 2022 09:04

صوّت مجلس النواب الأميركي في قراءة أولى الجمعة على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.
وتم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديموقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ.
فقواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت عشرة أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديموقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية.
لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديموقراطيين في اعتماد النص.
مع ذلك، في 1994 نجح الكونجرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة عشر سنوات. وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها "بنادق رياضية".
وخلال السنوات العشر الأخيرة درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، حسب تقرير برلماني.
وأحيت حوادث إطلاق النار ببنادق "إيه آر15" في مدرسة في تكساس (21 قتيلًا) وسوبر ماركت يرتاده الأميركيون من أصل أفريقي (عشرة قتلى) واستعراض العيد الوطني (سبعة قتلى) مؤخرًا الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.

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