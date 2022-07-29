لافروف يقترح على بلينكن «الدبلوماسية الهادئة»

واشنطن (وكالات)

أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، بأنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حث خلالها الكرملين على قبول «الاقتراح الجوهري» الذي قدمته واشنطن لتأمين إطلاق سراح أميركيين محتجزين في روسيا.

وطبقاً لما أعلنه بلينكن ووزارة الخارجية الروسية، فقد تمسك الجانبان على ما يبدو بمواقفهما الحالية في أول محادثة من هذا القبيل منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: «أجرينا محادثة صريحة ومباشرة»، مضيفاً: قمت بحث الكرملين على قبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن بول ويلان وبريتني جرينر.

واقترح لافروف على بلينكن أن يعود الطرفان إلى الدبلوماسية الهادئة بشأن مسألة تبادل الأسرى.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه «فيما يتعلق بالتبادل المحتمل للمواطنين الروس والأميركيين المسجونين، اقترح الجانب الروسي العودة إلى التعامل مع هذا بطريقة مهنية واستخدام (الدبلوماسية الهادئة) بدلاً من طرح تكهنات.

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها قدمت عرضاً لروسيا، قبل أسابيع، لتأمين الإفراج عن نجمة كرة السلة الأميركية بريتني جرينر والجندي السابق في مشاة البحرية بول ويلان المحتجزين في روسيا.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن واشنطن مستعدة لتبادل الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي حكماً بالسجن 25 عاماً في الولايات المتحدة، في إطار صفقة.

وقال بلينكن إنه أكد أيضاً للافروف أن العالم يتوقع أن تفي روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاق مع أوكرانيا أبرم في تركيا لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة التي أوقفتها الأزمة الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وقال لافروف لبلينكن إن العقوبات الأميركية هي التي عقدت وضع الغذاء العالمي، معتبراً أن واشنطن لا تفي بوعودها بشأن إعفاء الإمدادات الغذائية الروسية من العقوبات.

وقال لافروف إن روسيا ستحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فيما اعتبر بلينكن أن ضم روسيا لأوكرانيا غير مقبول.