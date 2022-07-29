لبنان.. تصاعد أزمة نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي

شعبان بلال (بيروت، القاهرة)

تصاعدت أزمة نقص الكهرباء والطاقة في لبنان، وهو ما يدفع اللبنانيين إلى التظاهر بصورة شبه يومية، وسط مطالبات بإجراءات فعّالة لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات.

واعترض لبنانيون على قرار تقنين ساعات التزويد بالتيار الكهربائي، وسط مطالبات بالتصعيد ضد وزارة الطاقة، إذ يُعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، الأمر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة بشكل شبه يومي. وأكد خبراء ومحللون سياسيون على ضرورة وجود مشروع مستدام يعالج أزمة الكهرباء المستفحلة، والتي تزيد وتؤرق المواطن اللبناني.

ورأى المحلل السياسي اللبناني محمود فقيه أن التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان شبه معدومة، ولا تتجاوز الساعتين حتى في العاصمة بيروت وأغلب السكان يعتمدون على مولدات الأحياء التي تحتكرها جهات تابعة لبعض الأحزاب.

وأضاف لـ«الاتحاد»، إن قطاع الكهرباء أهدر عليه لبنان 40 في المئة من مجمل الدين العام، وتعدت تكلفته الـ40 مليار دولار، وحتى اللحظة يعاني اللبناني من ظلام دامس بحجة عدم توفر الوقود لتشغيل المعامل، بينما تتوفر مادة المازوت لمحتكري المولدات المنتشرة على مجمل الخارطة اللبنانية.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني أن الحل هو بمشروع مستدام يعالج الأزمة ويلائم التسعيرة مع مقتضيات السوق حتى يستقل اللبناني من براثن الاحتكارات، معتبراً أن اللبنانيين بحاجة لرجال دولة وأخصائيين يتمتعون بحس وطني يعلي مصلحة المواطن على المصلحة الخاصة، ولكن قطاع المحروقات هو قطاع تعتمد عليه الأحزاب لتمويلها واعتمدت في فترات وما زالت في تبيض الأموال والتهريب.

ويسعى لبنان إلى حل المشكلة، عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة، باستخدام الغاز المصري، عبر الأردن وسوريا، في تشغيل محطة كهرباء شمالي البلاد، وهو ما اعتبره خبراء فرصة للتقليل من أزمة نقص الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار المحلل السياسي اللبناني إبراهيم بيرم إلى أن أزمة الطاقة تفاقمت الأيام الماضية، بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن أغلب معامل إنتاج الكهرباء لا تعمل بسبب عدم توافر الوقود وهو ما يتجدد مع أي أزمة مالية في لبنان.

وأضاف بيرم لـ«الاتحاد»، أن الوضع الآن مع حكومة تصريف الأعمال والانقسام حول رئيس الدولة وإضراب القطاع العام والمصالح المستقلة ومنها الكهرباء تعاني، دفعت المواطنين للهجوم على وزارة الطاقة، خصوصاً في ظل تضاعف أسعار الاشتراكات الخاصة، التي أصبحت كارثية بالنسبة لدخول المواطنين المحدودة ورفع الدعم عن الوقود ما شكل أزمة متصاعدة.

واعتبر المحلل السياسي اللبناني أن حل الأزمة يتطلب سرعة ترسيم الحدود مع إسرائيل، والحصول على حق لبنان من الغاز والنفط، وتشكيل حكومة وطنية وليست تصريف أعمال لتخفيف التوتر السياسي.

واتفق المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز حول أن قضية الكهرباء في لبنان هي أم المشاكل والأزمات منذ 12 عاماً، وحتى الآن.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أنه إذا كان الدين العام الذي يرزح لبنان تحته تجاوز مئة مليار دولار فإن مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل نصف هذا الدين، مضيفاً إن الكهرباء في كل دول العالم مصدر ربح للخزينة الوطنية إلا في لبنان فهي مغارة فساد ومصدر ثروات غير مشروعة.