واشنطن تجدد الدعوة لرفع الحصار عن تعز

عدن (الاتحاد)

أكد المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، أمس، في اتصال بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على أهمية دعمهم لتجديد هدنة الأمم المتحدة، وتوسيع الفوائد الملموسة التي تجلبها لليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

ورحّب ليندركينغ، خلال مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، بهدنة الأمم المتحدة، وقال: «تدرك الولايات المتحدة الخطوات الجريئة المتخذة لتحسين حياة اليمنيين، بما في ذلك الرحلات الجوية، والوقود، ودعم جهود السلام»، حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية، وتلقت «الاتحاد» نسخة منه.

وشدد ليندركينغ، أثناء حديثه مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، على ضرورة رفع ميليشيات «الحوثي» الإرهابية الحصار عن مدينة تعز، قائلاً إن هناك «حاجة ملحة لفتح الطرق المؤدية إلى تعز، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في اليمن، وأنه من الضروري إنسانياً تحسين الوصول إليها، فلقد عانى شعب تعز الأمَرَّين حتى الآن».

وخلال مكالمته الهاتفية مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة، رحب المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ بالتهدئة التي توفرها هدنة الأمم المتحدة لليمنيين.

وقال ليندركينغ: «الهدنة تخلق بيئة لتوسيع الفرص الاقتصادية، ونتطلع إلى العمل مع مجلس قيادة الرئاسة اليمني لاغتنام هذه الفرصة».