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تفاؤل لبناني بالتوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أرشيفية
30 يوليو 2022 01:29

بيروت (رويترز) 

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أفاد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، أمس، بأن هناك تفاؤلاً أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأميركية. وقال بو حبيب، وفقاً لتغريدة على حساب الوزارة على «تويتر»: «لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم». وأشار إلى أن المسؤول الأميركي، الذي يتوسط في النزاع آموس هوكستين سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني لترسيم الحدود. ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم حدود بحرية مشتركة، من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن هوكستين التقى بالمفاوضين الإسرائيليين في يونيو الماضي، وأطلعهم على نتائج زيارته للبنان في وقت سابق من ذلك الشهر.

الحدود البحرية
لبنان
إسرائيل
لبنان وإسرائيل
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