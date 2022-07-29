ليبيا.. اجتماع عسكري مرتقب لمناقشة طرد المرتزقة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري في مدينة سرت، وذلك بين عنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» والمراقبين الليبيين، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خطة مقترحة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وطرد المرتزقة، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة. وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» أن حالة عدم الاستقرار والتحشيدات العسكرية للتشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة تهدد المسار العسكري الذي تقوده البعثة الأممية، مشيراً إلى أن الميليشيات لا تريد حلها وتسليم أسلحتها.

إلى ذلك، أكد آمر الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي، على ضرورة السماح لحكومة باشاغا بتولي السلطة في الفترة الانتقالية لتصريف الأعمال حتى سحب الثقة منها واختيار بديل، محذراً من العودة للاقتتال «إذا ما استمر التعنت وغياب للحلول».

وكشف جويلي عن اجتماع مرتقب، غداً الأحد، بين آمري الكتائب بالمنطقة الغربية لمناقشة التصعيد العسكري الأخير ووجه جويلي رسائل تحذيرية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي لديه القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة.

في السياق نفسه، عبر آمر قوة «دعم الدستور» في طرابلس العميد محسن الزويك، عن أمله في التوصل لاتفاق يجنب طرابلس ويلات «حرب الرابح فيها خاسر».