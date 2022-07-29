السودان.. حميدتي يدعو للحوار ويحذر من الفتنة

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من عدم قيام الأجهزة الأمنية بدورها في فرض الأمن في الولايات السودانية، وأضاف في مقابلة مع الإذاعة السودانية أمس، أن الاعتصامات والفوضى في العاصمة الخرطوم تؤثر على هيبة الدولة.

وأعرب حميدتي عن أمله بتعاون الأطراف السودانية لتحقيق التوافق وتشكيل حكومة تقود لإجراء انتخابات.

ودعا إلى الحوار وتشكيل حكومة تقود إلى انتخابات، معتبراً أن الحوار في السودان مستمر، وقال: «نريد الخروج من الفتنة». وأكد حميدتي أن القبائل المتقاتلة في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان ستوقع اتفاق صلح خلال أيام، قائلاً «قطعنا شوطاً في المصالحات في النيل الأزرق، وسيتم توقيع صلح وفرض هيبة الدولة.

وفي الوقت ذاته، أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن أن الحكومة عازمة على فرض هيبة الدولة بعد المصالحات التي أبرمتها في دارفور، والعمل على إرجاع النازحين إلى قراهم الأصلية، مؤكداً ضرورة العمل على معالجة جذور المشكلة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وعدم السماح بحمل السلاح، ووقف الفتنة غير المبررة، وعدم استغلال الحرية بطريقة غير سليمة.