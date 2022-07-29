الإمارات تطالب بدعم تطلعات الشعب الليبي

أحمد شعبان (القاهرة، نيويورك)

رحبت الإمارات باعتماد قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربة عن أملها في أن يتم التوافق مستقبلاً على تجديد ولاية البعثة لفترة أطول، وبالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز فعاليتها وكفاءتها، ويجعلها قادرة على البناء على التقدم المحرز في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون بمساندة الأمم المتحدة.

وأكدت الدولة على أهمية استمرار مجلس الأمن في التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ومدد مجلس الأمن، أمس، بموافقة 12 من الأعضاء وامتناع غابون وكينيا وغانا عن التصويت، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022.

وأكدت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن، على ضرورة أن تتمكن البعثة من تطبيق توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل وتنفيذ ولايتها على أكمل وجه، وبحيث تستطيع وضع استراتيجياتها على المدى الطويل لدعم الليبيين في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار.

وأعربت الإمارات عن أملها في أن تعود البعثة إلى العمل تحت قيادة ممثل خاص للأمين العام في القريب العاجل، وفقاً للقرار 2629/2022.

وأهاب قرار مجلس الأمن بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلاً خاصاً للأمين العام. كما يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوماً تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

إلى ذلك، ثمن دبلوماسيون ومحللون سياسيون دعوة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، للأطراف الليبية كافة إلى الانضمام لمبادرة المصالحة الوطنية.

وأكدوا أن الدعوة الإماراتية تعكس رؤية الدول العربية الشاملة الداعية للمصالحة والقضاء على الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية، ودعوة الأطراف الليبية للتفاهم فيما بينهم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية من أجل استعادة مؤسسات الدولة التي تحفظ كيان الشعب الليبي.

واعتبر السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، أن دعوة الإمارات رؤية جادة تستشرف الحل على التوافق بين الأشقاء في ليبيا، ودعوة الفرقاء للتصالح حول إقامة المؤسسات والحل الدستوري، بعيداً عن المواجهات التي يدفع ثمنها أبناء الشعب الليبي.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن مبادرة المصالحة الوطنية هي الأساس لإعادة بناء الوطن الليبي والعمل المشترك بين الأشقاء من أجل رفعة هذا الوطن، والتوصل إلى حلول بعيداً عن الصراعات التي عصفت بمستقبل ليبيا.

ووصف حجازي رؤية الإمارات قائلاً: «هي دعوة حكيمة تأتي في سياق السياسة الإماراتية التي تسعى لتحقيق الصالح العربي، وتحقيق الوفاق بين أبناء الوطن الواحد من أجل رفعة شأن ليبيا، وعودتها لتبوء مكانتها في الأسرة العربية».

من جانبه، ثمن الدكتور السفير صلاح حليمة نائب المجلس المصري للشؤون الإفريقية، الدعوة الإماراتية مؤكداً أنها دعوة تؤكد على ضرورة وقف التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية والميليشيات المختلفة، وإتاحة الفرصة للشعب الليبي لممارسة حقه في تقرير مصيره في الانتخابات وبشكل حر عبر المؤسسات.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن هذه الدعوة تلقى تأييداً ودعماً كبيراً إقليمياً ودولياً، مؤكداً على دور الإمارات الكبير في تحقيق الأمن وشيوع السلام والاستقرار في كثير من المناطق التي تشهد صراعات.

واعتبر الباحث في الشأن الإفريقي محمد عز الدين، أن دولة الإمارات لطالما سعت لرعاية السلام في القارة الإفريقية كما حصل في إريتريا وإثيوبيا، وغيرها من الدول.

من جهتها، قالت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إصدار هذه الدعوة من الإمارات لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن التوافق الوطني للأطراف الليبية فكرة مؤسسية لكي تكون منصة للاستقرار السياسي. ومن أجل تحقيق دعوة الإمارات، أكدت الخبيرة في الشؤون الإفريقية لـ«الاتحاد» ضرورة الاستجابة لدعوة المصالحة الوطنية من قبل جميع الأطراف الليبية.