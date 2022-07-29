إثيوبيا تقتل عشرات من حركة "الشباب" في اشتباكات حدودية
جنود من الجيش الإثيوبي
30 يوليو 2022 01:22
قالت وكالة الأنباء الحكومية وقائد إقليمي إن القوات الإثيوبية في جنوب شرق البلاد قتلت أكثر من 150 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية خلال اشتباكات على الحدود مع الصومال، الجمعة، في الجولة الثالثة من القتال في تسعة أيام. وأكد الجنرال في الجيش الإثيوبي تسفاي أيالو لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن "الجماعة الإرهابية أعادت تجميع قواتها المشتتة (الليلة الماضية) وحاولت التسلل إلى إثيوبيا وتنفيذ هجوم في المنطقة المتاخمة للصومال". وكثيراً ما سعت حركة الشباب إلى إنشاء قاعدة في إثيوبيا، لكنها فشلت في ذلك. وقال قائد ميداني إثيوبي إن 14 مقاتلاً إثيوبياً فقط لقوا حتفهم في الاشتباكات. ونفى القائد لوكالة رويترز الأنباء أن تكون الحركة الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، قد سيطرت عليها على بلدة "آتو". وقال "ما زالت تحت سيطرتنا .. هذا ليس سؤالاً". وقال أحد سكان بلدة "آتو"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن مسلحي حركة الشباب المتشددة هاجموا البلدة بالسيارات المفخخة وقذائف المورتر في الصباح لكنهم فروا في وقت لاحق.