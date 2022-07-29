السيسي يصدر قراراً بالعفو عن 7 أشخاص

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة قراراً جمهورياً بالعفو عن 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية. ويشمل قرار العفو الجمهوري عبد الرؤوف خطاب حسن، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبد الحي علي، وطارق النهري حازم حسن. كان الرئيس السيسي أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي وإعادة تشكيلها. ومنذ ذلك الوقت، توالت القرارات الجمهورية بالعفو عن السجناء. وأوصى مجلس أمناء أول "حوار وطني" في مصر، مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كلاً منهم "لا يقترف دماً ولم يحرض (على العنف) ولم يخرب".