روسيا تكشف فحوى المحادثات بين لافروف وبلينكن

كشفت وزارة الخارجية الروسية، فحوى المحادثة التي جرت بين الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة. وقالت موسكو إن وزير الخارجية الروسي أبلغ بلينكن بأن واشنطن لا تفي بوعودها بشأن إعفاء الإمدادات الغذائية الروسية من العقوبات الاقتصادية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في إيجاز عما دار في المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، أن لافروف قال لبلينكن إن روسيا ستحقق جميع أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وإن إمدادات الأسلحة الغربية لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة. وأضافت الوزارة أن الوزيرين "تبادلا آراءهما بشأن مشكلة العلاقات الثنائية التي تحتاج بشدّة إلى تطبيع". وأكدت، في بيانها، أنه "في ما يخصّ تبادل محتمل لسجناء روس وأميركيين، أصرّ الجانب الروسي على أن نعود إلى نظام الحوار المهني، الخالي من التكهنات الإعلامية، في إطار دبلوماسية متكتمة". وقالت الوزارة إن لافروف استنكر استمرار إرسال "أسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية ... مما يطيل احتضار نظام كييف عبر إطالة أمد الصراع وزيادة عدد الضحايا".