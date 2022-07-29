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تسجيل أول وفاة بجدري القردة في أوروبا

عينات للطشف عن جدري القردة
29 يوليو 2022 23:00

قالت وزارة الصحة الإسبانية إنها أبلغت، اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، في أول حالة معروفة في أوروبا والثانية خارج أفريقيا منذ التفشي الحالي للمرض.
كانت البرازيل قد أبلغت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية، في أحدث تقرير، إنه تم تأكيد 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.
 وأضافت أنه من بين 3750 مريضاً لديها معلومات عنهم، نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، وتوفي شخص واحد. ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.
كانت الفلبين أعلنت، في وقت تيبق اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة.

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المصدر: وكالات
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جدري القرود
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