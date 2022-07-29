محادثات "صريحة" بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي
لقاء بين لافروف (يمين) وبلينكن (أرشيفية)
29 يوليو 2022 21:45
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه أجرى محادثات "صريحة ومباشرة" مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة. وأوضح وزير الخارجية الأميركي "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم". وأضاف بلينكن أنه حث، في محادثة أجراها في وقت سابق اليوم مع لافروف "على قبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن بول ويلان وبريتني جرينر". كانت روسيا حكمت بالسجن على الأميركيين نجمة كرة السلة بريتني جرينر بتهمة حيازة مخدرات والجندي الأميركي السابق بول ويلان بتهمة التجسس. بينما يقضي الروسي فيكتور بوت، حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة. في الشأن الأوكراني، قال بلينكن إنه أخبر نظيره الروسي بأنه يتعين على روسيا الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، مؤكدا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف "أبدا" بضم روسيا لأراض أوكرانية.