السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محادثات "صريحة" بين وزيري الخارجية الأميركي والروسي

لقاء بين لافروف (يمين) وبلينكن (أرشيفية)
29 يوليو 2022 21:45

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه أجرى محادثات "صريحة ومباشرة" مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي "أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم".
وأضاف بلينكن أنه حث، في محادثة أجراها في وقت سابق اليوم مع لافروف "على قبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن بول ويلان وبريتني جرينر".
كانت روسيا حكمت بالسجن على الأميركيين نجمة كرة السلة بريتني جرينر بتهمة حيازة مخدرات والجندي الأميركي السابق بول ويلان بتهمة التجسس. بينما يقضي الروسي فيكتور بوت، حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة.
في الشأن الأوكراني، قال بلينكن إنه أخبر نظيره الروسي بأنه يتعين على روسيا الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، مؤكدا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف "أبدا" بضم روسيا لأراض أوكرانية.

أخبار ذات صلة
تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
سيرجي لافروف
سيرغي لافروف
مكالمة هاتفية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريبات عسكرية
عربي ودولي
تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا
اليوم 17:41
«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»
الرياضي
«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»
اليوم 17:39
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©