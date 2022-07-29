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اندلاع حريق غابة جديد في تركيا

حرائق غابات في تركيا
29 يوليو 2022 21:06

قالت هيئة الغابات المحلية إن رجال الإطفاء حاولوا، اليوم الجمعة، إخماد حريق غابات باستخدام وسائل من البر والجو بالقرب من مناطق سكنية في جنوب غرب تركيا ما أدى إخلاء مساكن وفنادق.
وأضافت هيئة الغابات في مقاطعة "موغلا" أن الحرائق، التي أذكتها الرياح القوية ودرجات حرارة اقتربت من 40 درجة مئوية، تهدد فندقا ومناطق سكنية في بلدة "إتشميلر" الساحلية الصغيرة بالقرب من منتجع "مرماريس".
وأضافت أن خفر السواحل التركي اتخذ إجراءات تأمين وأوقف حركة المرور البحري في المنطقة في الوقت الذي كانت فيه طائرات الإطفاء تجمع المياه للمساعدة في إخماد الحريق.
وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات أخلت العديد من المباني من بينها فنادق، مع انتشار حريق هائل في المناطق السكنية في جنوب البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة فنادق و13 منزلا على الأقل أخليت في منتجع مرماريس.
وقالت وزارة الزراعة والغابات، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم السيطرة على الحريق في بلدة "إتشميلر" وإن الجهود جارية حاليا لتبريد المنطقة.
وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات.
وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد بالقرب من الساحل ويقترب من المناطق السكنية.
ويقول العلماء إن تغير المناخ بفعل الإنسان يزيد احتمالات حدوث موجات الحرارة وزيادة شدتها.

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