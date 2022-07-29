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تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الفلبين

عينات للكشف عن جدري القردة
29 يوليو 2022 18:51

قالت مسؤولة من وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، إن البلاد رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة وهي لرجل فلبيني عاد من الخارج في وقت سابق من الشهر.
وقالت بيفرلي هو، وكيلة وزارة الصحة إن المصاب (31 عاما) تعافى من الفيروس لكنه يخضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاثة من أسرته للحجر الصحي.
وأضافت المسؤولة، من دون الخوض في تفاصيل، أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالات إصابة بجدري القردة.
ورصدت 70 دولة لا يتوطن بها الفيروس بؤرا مع تجاوز الإصابات المؤكدة 20300 وإعلان منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت بيفرلي هو إن الفحوص أثبتت الإصابة في الفلبين، أمس الخميس، فيما لم تظهر على المخالطين أي أعراض.
ويمكن أن تحدث الإصابة بالمرض من خلال ملامسة البثور الجلدية التي يسببها الفيروس، وكذلك من خلال سوائل الجسم ورذاذ الجهاز التنفسي والأسرَّة الملوثة.
وتابعت المسؤولة، في إفادة صحفية "نظمنا (للمراقبة الصحية العامة) تعمل. لكننا بحاجة للعمل معا. من الضروري أن يتوخى الناس الحذر".
وتطالب وزارة الصحة المخالطين لحالات إصابة بجدري القردة بالحجر الصحي لمدة تتراوح بين 14 و21 يوماً.

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المصدر: رويترز
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