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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية كنتاكي الأميركية

المياه تغمر منزلا في ولاية كنتاكي الأميركية
29 يوليو 2022 18:26

قال آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات جراء الفيضانات التي تجتاح شرق الولاية ارتفع إلى 15، بعد أمطار غزيرة استمرت أياما وغمرت مياهها المنازل واجتاحت الطرق وأدت لفيضان مياه الأنهار والجداول.
وأضاف بشير، في مقطع فيديو على موقع تويتر "فقدنا ما لا يقل عن 15 شخصاً من سكان كنتاكي. لكن هذا العدد سيزداد وربما أكثر من الضعف"، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل وشركة.
وتابع "هذا الموقف مستمر. لا نزال في وضع البحث والإنقاذ".
وقالت خدمة الطقس الوطنية إن التحذيرات من الفيضانات ظلت سارية على مدار اليوم بالنسبة للنصف الشرقي من الولاية وكذلك شمال شرق ولاية تنيسي وغرب ولاية فرجينيا الغربية، حيث من المتوقع أن يؤدي هطول المزيد من المطر إلى زيادة المياه بالممرات المائية التي تجاوزت بالفعل مراحل الفيضان.
وأضافت الخدمة أن من المتوقع وصول مناسيب الأنهار في أنحاء المنطقة إلى مستوياتها القصوى اليوم الجمعة وحتى مطلع الأسبوع المقبل بينما يظل احتمال حدوث فيضانات مفاجئة أكثر خطورة قائماً.

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