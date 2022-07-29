لافروف مستعد لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن استعداده للتحدث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بشأن تبادل الأسرى، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن لافروف، الذي يزور أوزبكستان، قوله "خلال الأيام المقبلة، سنطرح فرصة مناسبة لإجراء مكالمة هاتفية مع أصدقائنا الأميركيين". وسيكون هذا أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين منذ بدء أزمة أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. كان بلينكن أعلن، أمس الأول الأربعاء، أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة مسألة إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية برتنى جراينر والأميركي بول ويلان، الذي حُكم عليه بالسجن 16 عاماً لاتهامه بالتجسس. وأشار لافروف إلى أن وزارة الخارجية الروسية ليست مسؤولة عن مناقشة مسألة تبادل السجناء، مضيفا "لكنني مع ذلك سأستمع إلى ما سيقوله". وأوضح لافروف أنه يرغب في سماع مدى اعتزام الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ اتفاق الحبوب، الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا.