السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لافروف مستعد لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي

سيرجي لافروف، وزير الحارجية الروسي
29 يوليو 2022 17:22

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن استعداده للتحدث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بشأن تبادل الأسرى، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن لافروف، الذي يزور أوزبكستان، قوله "خلال الأيام المقبلة، سنطرح فرصة مناسبة لإجراء مكالمة هاتفية مع أصدقائنا الأميركيين".
وسيكون هذا أول اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين منذ بدء أزمة أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
كان بلينكن أعلن، أمس الأول الأربعاء، أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة مسألة إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية برتنى جراينر والأميركي بول ويلان، الذي حُكم عليه بالسجن 16 عاماً لاتهامه بالتجسس.
وأشار لافروف إلى أن وزارة الخارجية الروسية ليست مسؤولة عن مناقشة مسألة تبادل السجناء، مضيفا "لكنني مع ذلك سأستمع إلى ما سيقوله".
وأوضح لافروف أنه يرغب في سماع مدى اعتزام الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بشأن تنفيذ اتفاق الحبوب، الذي ترعاه الأمم المتحدة وتركيا. 

أخبار ذات صلة
تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
المصدر: د ب أ
سيرجي لافروف
سيرغي لافروف
أنتوني بلينكن
محادثات
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريبات عسكرية
عربي ودولي
تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا
اليوم 17:41
«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»
الرياضي
«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»
اليوم 17:39
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©