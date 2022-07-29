روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام بمقتل عشرات الأسرى
آثار قصف السجن
29 يوليو 2022 17:10
تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام، اليوم الجمعة، بالمسؤولية عن مقتل عشرات الأسرى في هجوم صاروخي. وأثر الحادث على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 40 أسيراً قتلوا وأصيب 75 في هجوم على سجن ببلدة "أولينيفكا" في منطقة دونيتسك. وذكرت وكالات أنباء روسية أن موسكو اتهمت كييف باستهداف السجن بصواريخ "هيمارس" متطورة. ونفت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ الضربة وألقت باللوم فيها على القوات الروسية قائلة إن المدفعية الروسية استهدفت السجن. كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا روسيا بقصف السجن. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن يضم أسرى حرب أوكرانيين وإن ثمانية من موظفي السجن أصيبوا أيضا.