روسيا تشهد انخفاضاً في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا انخفاضاً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية عن تسجيل 11422 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ 11515 إصابة يوم أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 18 مليونا و 576 ألفا و 973 إصابة، كما تم رصد 39 حالة وفاة مقابل 41 حالة وفاة في الليلة الماضية ، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 382 ألفا و 352 حالة وفاة ، مع تماثل 4670 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 17مليونا و963 ألفا و 133 شخصا.