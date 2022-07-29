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ألمانيا تعتزم إرسال 16 دبابة لأوكرانيا

ألمانيا تعتزم إرسال 16 دبابة لأوكرانيا
29 يوليو 2022 15:46

تعتزم ألمانيا تسليم 16 دبابة تجسير من طراز "بيبر" لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أن هذه الدبابات ستتيح للقوات الأوكرانية إمكانية عبور مسطحات مائية أو عوائق خلال المعارك.
وبحسب البيانات، من المقرر أن تتسلم أوكرانيا أول 6 دبابات من هذا الطراز بحلول الخريف المقبل، وستتسلم باقي الدبابات العشرة بحلول العام المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدبابات تُكمل مساهمات الدعم التي قدمها الجيش الألماني هذا الشهر، مثل تسليم مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وقاذفات الصواريخ المتعددة من طراز "مارس 2" ودبابات "جيبارد" المضادة للطائرات.
وبحسب بيانات الجيش الألماني، يمكن لدبابات "بيبر" مد جسور على خنادق أو أنهار يصل عرضها إلى 20 متراً.

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