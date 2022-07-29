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روسيا: الغرب لا يقدم تنازلات بشأن أوكرانيا

روسيا: الغرب لا يقدم تنازلات بشأن أوكرانيا
29 يوليو 2022 15:35

 نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله اليوم الجمعة إنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا من أجل ضمان وقف إطلاق النار.
ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت موسكو لاحظت تغييرا في موقف الغرب بالقول "كلا".
وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى دعما عسكريا وسياسيا غير مسبوق لأوكرانيا في سعيها لصد القوات الروسية التي تشن حملة برية وبحرية وجوية مكثفة عليها منذ خمسة أشهر.
وكان بيسكوف يرد على تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي دعا الغرب في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز إلى "رفض مقترحات السلام الروسية الزائفة".

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