السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة

الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة
29 يوليو 2022 14:31

قالت مسؤولة من وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة إن البلاد رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة وهي لمواطن عاد من الخارج في وقت سابق من الشهر.
وقالت وكيلة وزارة الصحة بيفرلي هو إن المصاب (31 عاما) تعافى من الفيروس لكنه يخضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاثة من أسرته للحجر الصحي.
وأضافت المسؤولة، دون الخوض في تفاصيل، أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالات إصابة بجدري القردة.
ورصدت 70 دولة لا يتوطن بها الفيروس بؤرا مع تجاوز الإصابات المؤكدة 20300 وإعلان منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت بيفرلي هو إن الفحوص أثبتت حالة الإصابة في الفلبين أمس الخميس ولم يظهر على المخالطين أي أعراض.

وتوفر شركة "صحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد-19 من المركبة في جميع إمارات الدولة حرصاً منها للتيسير على المواطنين والمقيمين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

أخبار ذات صلة
تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
جدري القردة
تابع التغطية كاملة

وللحصول على التفاصيل الكاملة حول أقرب موقع لمراكز خدمات كوفيد ـ 19 من المركبة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.seha.ae/screening-locations/ ويمكن كذلك حجز موعد من خلال التطبيق الذكي لشركة "صحة".

المصدر: رويترز
الفلبين
جدري القرود
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار تُعزز السلامة على الطرق
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
جنود من الجيش الفنلندي أثناء تدريبات عسكرية
عربي ودولي
تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا
اليوم 17:41
«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»
الرياضي
«سبورت فور أوول» يتأهل إلى نصف نهائي «الأكاديميات»
اليوم 17:39
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©