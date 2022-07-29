الفلبين تسجل أول إصابة بجدري القردة

قالت مسؤولة من وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة إن البلاد رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة وهي لمواطن عاد من الخارج في وقت سابق من الشهر.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بيفرلي هو إن المصاب (31 عاما) تعافى من الفيروس لكنه يخضع للعزل المنزلي فيما صدرت الأوامر بخضوع عشرة مخالطين له من بينهم ثلاثة من أسرته للحجر الصحي.

وأضافت المسؤولة، دون الخوض في تفاصيل، أن الشخص سافر من قبل إلى دول سجلت حالات إصابة بجدري القردة.

ورصدت 70 دولة لا يتوطن بها الفيروس بؤرا مع تجاوز الإصابات المؤكدة 20300 وإعلان منظمة الصحة العالمية التفشي حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت بيفرلي هو إن الفحوص أثبتت حالة الإصابة في الفلبين أمس الخميس ولم يظهر على المخالطين أي أعراض.





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