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اندلاع حرائق في منتزه وطني بألمانيا

اندلاع حرائق في منتزه وطني بألمانيا
29 يوليو 2022 12:24

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق غابات اندلعت في حديقة "ساكسون سويسرا" الوطنية بشرق ألمانيا.
وقال توماس كونتس، المتحدث باسم المجلس الإقليمي للمتنزه، اليوم الجمعة إنه تم اكتشاف وإخماد بؤر من النار مساء الخميس وراء رافد كيرنيتسش إلى نهر الإلبه، والذي كان رجال الإطفاء يأملون أن يكون بمثابة حاجز طبيعي للحريق.
ويواصل أكثر من 220 فردا من رجال الإطفاء مكافحة النيران صباح اليوم، ومع توقع وصول قوات إطفاء إضافية من أجزاء أخرى من ألمانيا خلال النهار.
ونشرت السلطات سبع مروحيات إطفاء ومروحيتين أخريين تقومان بجولات استطلاعية بكاميرات تصوير حراري. ومن المقرر إرسال مروحيتين أخريين خلال عطلة نهاية الأسبوع للمساعدة في إخماد النيران، وسيُجرى تقييم صور الأقمار الصناعية.
وقالت السلطات إن نحو 250 هكتارا من الغابات تحترق.
واندلع الحريق نهاية الأسبوع الماضي في حديقة "بوهيمية سويسرا" الوطنية في التشيك المجاورة وامتد إلى حديقة "ساكسون سويسرا" يوم الاثنين الماضي. وتم تفعيل تحذير من وقوع كارثة في بلدة باد شانداو الصحية في المتنزه الألماني منذ يوم الثلاثاء.

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