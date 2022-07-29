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اليابان تمنح السلطات المحلية صلاحيات فرض قيود لمكافحة كورونا

اليابان تمنح السلطات المحلية صلاحيات فرض قيود لمكافحة كورونا
29 يوليو 2022 11:44

 قالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر حكومية، إن اليابان قد تعلن اليوم الجمعة عن خطط لنظام جديد يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات لمكافحةانتشار فيروس كورونا الجديد.
وعلى الرغم من الإصابات الجديدة القياسية في الموجة السابعة المتصاعدة من الجائحة، التي رفعت عدد الإصابات في اليابان إلى 233100 أمس الخميس، تقول الحكومة إنه لا توجد خطط بعد لمزيد من القيود. لكن النظام الجديد سيسمح للمسؤولين المحليين بتبني إجراءات خاصة بهم.
وفي حين قالت الحكومة إن عدد الوفيات أقل مما كان عليه في الموجات السابقة، فإن عدد المصابين بأمراض خطيرة يتزايد في بعض أجزاء البلاد، مما يفرض ضغوطا على الأنظمة الصحية.
ولم تفرض اليابان أبدا إغلاقا على مستوى البلاد على نفس النطاق الذي شهدته بلدان أخرى، لكنها تدعو السكان بدلا من ذلك إلى البقاء في المنازل قدر المستطاع وتحد من ساعات عمل المطاعم .

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