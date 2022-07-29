أميركا توافق على بيع أسلحة لألمانيا بقيمة 8.4 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة إلى ألمانيا بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف35- وذخيرة، ما يؤكد دور الحليف الألماني "كقوة مهمة في حفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من أن إعلان الخارجية اليوم الخميس لم يشر مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا، إلا أنه جاء فيه أن "البيع المزمع هذا سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تحسين الأمن لحليف في الناتو يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

كما جاء في البيان أن الأسلحة ستعزز "القدرات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية عبر توفير بديل مناسب لأسطول طائرات تورنيدو المتقاعد لألمانيا، دعما لمهمة المشاركة النووية للناتو، محور الردع في أوروبا".