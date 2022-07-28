15 قتيلا باشتباكات مع متمردين في جنوب السودان

قال مسؤول في جيش دولة جنوب السودان إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الخميس، بعد اشتباكات بين المتمردين والجيش. وأضاف جيمس لول رواي كوانج المتحدث باسم الجيش أن متمردي قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان شنوا هجوما صباح الخميس، في ولاية الوحدة. وهي المرة الثانية التي تهاجم فيها قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان جنودا خلال الأيام الأخيرة. وقتل المتمردون 12 جنديا الأسبوع الماضي، في هجوم دانته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس). وجنوب السودان هي الدولة الأحدث في العالم، بعد أن انفصلت عن السودان في عام 2011.