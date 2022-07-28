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برلمان إقليم كاتالونيا الإسباني يعلق عمل رئيسته

لورا بوراس
29 يوليو 2022 00:53

علّق برلمان كاتالونيا، الخميس، عمل رئيسته لورا بوراس بشكل مؤقت بعد يومين من قرار قضائي بمحاكمتها بتهم فساد.
وأثار قرار المجلس بتعليق عمل بوراس كرئيسة للبرلمان وأيضا كنائبة توترا داخل الائتلاف الذي يحكم الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.
وأيدت جميع الأحزاب الممثلة في المجلس القرار باستثناء حزب بوراس "معا من أجل كاتالونيا".
وبوراس متهمة بمنح عقود بقيمة نحو 300 ألف يورو لزميل لها عندما ترأست "المعهد الكاتالوني للآداب"، وهو هيئة إقليمية مهمتها الترويج للغة والأدب الكاتالونيين.
وأمرت محكمة عليا في كاتالونيا، الثلاثاء، بمحاكمة رئيسة البرلمان بتهم التزوير وارتكاب مخالفات، وقد طلب الادعاء العام سجنها ستة أعوام ومنعها من تولي مناصب رسمية لمدة 21 عاما.
وتنفي بوراس هذه التهم.
ويشارك حزبها "معا من أجل كاتالونيا" في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا بقيادة حزب "اي ار سي" الذي دعم أيضا تعليق عملها إضافة الى أحزاب أصغر.
وتشغل لورا بوراس منصب رئيسة البرلمان الكاتالوني منذ مارس 2021.

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المصدر: آ ف ب
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