الأزمة الأوكرانية تجذب المرتزقة من ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

انخفض عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في ليبيا، خلال الفترة الماضية، نتيجة الأزمة الأوكرانية، حيث باتت كييف نقطة تجمع للمقاتلين والمرتزقة الذين انتقلوا إليها بطرق شتى.

وكشف خبير في منظمة الأمم المتحدة عن انخفاض عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في ليبيا، بشكل جزئي، نتيجة أزمة أوكرانيا.

وأكد الخبير القانوني الزامبي البريطاني تشالوكا بياني، أن المرتزقة وجدوا لهم سوقاً في مكان آخر، وذلك في إشارة إلى الساحة الأوكرانية.

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت في الـ27 من فبراير 2022 عن تشكيل «الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا»، وقوامه الأجانب الراغبون في التطوع للقتال إلى جانب قوات الجيش الأوكراني.

ويعمل الخبير الأممي على جمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا كجزء من مجموعة من الخبراء بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضح التقرير الذي قدمه بياني وفريقه، أنه رغم ذلك لم ينسحب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، مؤكدين أن المرتزقة يعملون على إطالة أمد الصراع داخل البلاد وربما تجاهلوا القواعد الدولية لحماية المدنيين. وتعمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» على تفعيل خطة العمل التي وضعتها اللجنة خلال اجتماعاتها في جنيف أكتوبر 2021، وهي الخطة التي تحتاج لإرادة سياسية ليبية لتفعيلها بدعم أممي وإقليمي ودولي.

وكانت الأمم المتحدة رحبت بخطوة توقيع لجنة «5+5» على خطة عمل طال انتظارها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بعد سنوات من القتال في جميع أنحاء الدولة الغنية بالنفط.

ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آنذاك، يان كوبيش، التوقيع بأنه «إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة أن ليبيا تأثرت بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن اشتداد حدة الأزمة الليبية في ظل الصراع بين المعسكر الغربي من جهة والمعسكر الروسي من جهة أخرى، وهو ما كان له تأثير كبير على ليبيا. ونوّه ابن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد» بدفع الدول الغربية نحو إجراء الانتخابات بأي طريقة ممكنة، فضلاً عن تزايد الضغوطات التي تمارسها لإخراج المرتزقة من ليبيا، وسط حالة الاستقطاب بين موسكو والمعسكر الغربي.

يأتي ذلك، فيما تواصل اللجنة العسكرية الليبية العمل على تطوير آلية تنفيذ لرحيل تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتقوم اللجنة بعقد سلسلة من المشاورات مع الشركاء الدوليين المعنيين باستقرار ليبيا، وذلك للسعي للحصول على دعم وتعاون بشأن الخطة.