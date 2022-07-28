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بايدن ونظيره الصيني اتفقا على عقد قمة حضورية

صورة مجمعة للرئيس الصيني (يمين) ونظيره الأميركي
29 يوليو 2022 00:44

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي الخميس، على عقد أول قمة حضورية تجمع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة الأميركية، على ما أفاد مسؤول أميركي الصحفيين.
وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، أن الزعيمين "ناقشا أهمية عقد لقاء حضوري واتفقا على أن تتابع أجهزتهما الموضوع لإيجاد الوقت المناسب للطرفين لذلك".
وأشار إلى أن الرئيسين لم يتطرقا إلى موضوع تعديل الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلع صينية.
وقالت وسائل إعلام صينية رسمية إن شي حذر نظيره الأميركي، خلال المكالمة التي دامت أكثر من ساعتين، من "اللعب بالنار" بشأن تايوان.
من جانبه، شدد الرئيس الأميركي على أن سياسة الولايات المتحدة حيال تايوان "لم تتغير"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

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