القاهرة تدعو العسكريين الليبيين لاجتماع بهدف توحيد الجيش

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وجهت مصر دعوة إلى رئيسي أركان المنطقتين الشرقية والغربية للجيش الليبي وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعقد اجتماع حول توحيد مؤسسة الجيش الوطني خلال الفترة المقبلة، والبناء على الاجتماعات التي عقدتها القيادات العسكرية في سرت وطرابلس، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

ورجح المصدر الليبي عقد اجتماع بنغازي بين الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد الأسبوع المقبل، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تدعم المسار العسكري الليبي، وتدفع نحو إنجاحه الذي يمكن أن يشجع الأطراف السياسية للوصول لحل للأزمة الراهنة.

بدوره، أكد رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية، يوسف الفارسي، أهمية توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً أنه أولوية قصوى لأن الأمن والاستقرار مرتبطان بشكل كبير بقوة ووحدة مؤسسة الجيش.

وأشار لوجود ميليشيات مسلحة تعبث بأمن المنطقة الغربية تسعى لإفشال المسار العسكري، وعرقلة التوافقات التي تحدث، خصوصاً ما أنجزته لجنة «5+5».

وقال الفارسي لـ«الاتحاد»، إن الميليشيات المسلحة مستفيدة من حالة عدم الاستقرار من خلال سعيها لفرض الهيمنة على مؤسسات الدولة.

وفي طرابلس، شدد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس، على ضرورة إبعاد الليبيين عن خطر الصراع بين الجماعات المسلحة، بحسب تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على «تويتر».