بريطانيا تدعو لاتفاق سياسي في السودان لحل الأزمة

الخرطوم (الاتحاد)

حذر مدير منطقة شرق ووسط أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماسترد أمس، من أن عدم التوصل إلى اتفاق سياسي لتنصيب حكومة مدنية سيؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع في السودان.

وذكرت السفارة البريطانية في الخرطوم في بيان أن ماسترد أكد أن الطريق الوحيد لتعافي البلاد هو عبر حكومة مدنية ذات مصداقية تستوعب الجميع.

وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية وفرت 7.4 مليون جنيه استرليني «9 ملايين دولار أميركي» من المساعدات العاجلة لمساعدة النساء والأطفال من خلال برنامج الغذاء العالمي.

وجدد ماسترد أثناء زيارته التي اختتمت أمس الأول، التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود السودانية الرامية للعودة إلى انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

ونقل البيان عن ماسترد قوله: إن «زيارته للخرطوم كانت فرصة للقاء مجموعة من الفاعلين المدنيين والعسكريين لمناقشة المشكلات التي تواجه السودان».

وأضاف: «كنت صريحا في هذه المحادثات حول أهمية الإسراع في إحراز تقدم ملموس، وحول التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب السودانيين وهم يتلمسون طريق عودتهم إلى انتقال مدني نحو الديمقراطية».