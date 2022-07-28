روسيا تعلن إجراء محادثات مع أميركا قريبا

ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية
29 يوليو 2022 00:43
أعلنت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيتحدث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بمجرد أن يسمح وقته بذلك. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء، الخميس، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن جدول أعمال لافروف ممتلئ حاليا باتصالات دولية، ونوهت إلى أن لافروف سيلبي طلب (بلينكن) بإجراء محادثة "عندما يسمح الوقت بذلك". كان بلينكن أعلن، الأربعاء، أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف قريبا، وذلك لأول مرة منذ الأزمة في أوكرانيا، من أجل مناقشة مسألة إطلاق سراح أميريكيين اثنين معتقلين لدى روسيا. وقال بلينكن للصحفيين فى مقر وزارة الخارجية "أعتزم إثارة قضية تحظى بالأولوية لدينا: إطلاق سلاح الأميركيين بول ويلان وبرتني جراينر، اللذين تم اعتقالهما بطريق الخطأ، ويتعين السماح لهما بالعودة إلى الوطن". تجدر الإشارة إلى أن لاعبة كرة السلة الأميركية المحترفة جراينر محتجزة حاليا بتهمة تتعلق بالمخدرات، بعد اعتقالها فى شهر فبراير الماضي في مطار موسكو، وتجرى محاكمتها حاليا، بينما أُدين ويلان في يونيو 2020 بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس. وكانت السلطات الروسية أفادت في بيان، صدر الأربعاء، عدم التوصل بعد إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل سجناء رفيعي المستوى. وكانت شبكة (سي إن إن) الإخبارية من بين وسائل الإعلام التي ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة عرضت إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت في تبادل للأسرى. وتطالب موسكو منذ سنوات بعودة الضابط السوفيتي السابق، الذي يقضي حكما بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة، بعد إدانته عام 2011. كما يعتزم بلينكن الحديث مع لافروف عن الالتزام باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا.