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ألمانيا توجه اتهامات لروسيا بشأن تدفق الغاز

روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني
29 يوليو 2022 00:28

وجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اتهامات إلى روسيا بشأن توربين خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي كان يخضع للصيانة في كندا.
وخلال حوار في مدينة بايرويت جنوب ألمانيا مساء الخميس، وصف هابيك، وهو أيضا نائب المستشار الألماني، الأمر بأنه "مهزلة" مشيرا إلى أن التوربين موجود في ألمانيا منذ يوم الاثنين قبل الماضي.
وأعلن الوزير توافر كل الأوراق الخاصة بالتوربين وأنها بحوزته شخصيا، وقال إن روسيا ترفض إدخال التوربين إلى أراضيها.
كان هابيك قد انتقد يوم الاثنين الماضي التخفيض الجديد لتدفق الغاز الروسي القادم إلى بلاده عبر خط "نورد ستريم 1".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال هابيك الاثنين: "لا توجد أسباب فنية لتخفيضات التوريد. التوربين جاهز للتسليم إلى روسيا".
يشار إلى أن الكرملين أعلن، في وقت سابق الخميس، أنه يأمل في أن يعود التوربين للخدمة سريعا لخط "نورد ستريم 1"، أكبر خط أنابيب غاز روسي إلى أوروبا.

 

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المصدر: د ب أ
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
خط أنابيب
نورد ستريم
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