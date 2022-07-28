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العثور على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث في شمال سوريا

أرشيفية
29 يوليو 2022 01:35

دمشق (وكالات)

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أعلنت السلطات المحلية التابعة للإدارة الذاتية الكردية أمس، العثور على مقبرة جماعية في شمال سوريا تضم عشرات الجثث، التي رجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون أصحابها قد قتلوا على أيدي تنظيم «داعش» الإرهابي خلال سيطرته على المنطقة. وقال مصدر من مجلس منبج المدني الذي يتولى إدارة المدينة الواقعة في محافظة حلب: «تم العثور على 29 جثة على الأقل، بينهم امرأة وطفلان، في مقبرة جماعية».
وتقع المقبرة وفق المصدر «قرب فندق في وسط منبج حوّله التنظيم سجناً خلال سيطرته على المدينة بين عامي 2014 و2016».
وتمّ العثور على المقبرة خلال قيام عمال البلدية أمس الأول، بأشغال في الصرف الصحي قرب الفندق، وفق بيان عن مجلس منبج العسكري، الذي أفاد أنه لم يتبقَ من الجثث سوى الهيكل العظمي والملابس وبعضها كانت مكبلة الأيدي.
ورجّح المرصد أن تعود الجثث لأشخاص اختطفهم التنظيم واعتقلهم بعد سيطرته على المدينة.
وسيطر التنظيم على مدينة منبج مطلع العام 2014، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من طرده من المنطقة بعد معارك عنيفة صيف 2016 وسلمت إدارة شؤونها لاحقاً إلى مجلس مدني محلي، ينبثق عنه مجلس عسكري.

شمال سوريا
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المرصد السوري لحقوق الإنسان
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