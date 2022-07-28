اليمن.. ألغام «الحوثي» تحرم أهالي «عسيلان» من العودة لقراهم

عدن (الاتحاد)

تستمر الألغام المتفجرة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في حصد المزيد من أرواح أهالي مديرية «عسيلان» بمحافظة شبوة.

وعلى الرغم من مرور 7 أشهر من حسم المعركة عسكرياً، ودحر ميليشيات الحوثي من مديرية «عسيلان» وتحرير شبوة بالكامل، ما تزال مئات الأسر والعائلات من سكان تلك المناطق التي تعد أشدها خطورة، غير قادرين على العودة إلى منازلهم وممارسة أنشطتهم الزراعية، وفضلوا حياة النزوح والتشرد بكل مآسيها على خوض المغامرة مع كمائن الموت الحوثية.

ومع تزايد أعداد ضحايا الألغام في مديرية «عسيلان» تتواصل المناشدات من الأهالي ونشطاء منظمات المجتمع المدني للجهات المعنية بضرورة تكثيف الفرق المتخصصة في نزع الألغام حتى يتم تصفية مناطق المديرية من عبوات الموت الحوثية، وفق مانقله موقع «ديسمبر» الإخباري.