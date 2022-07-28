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السعودية: السبت أول أيام العام الهجري 1444

هلال الشهر
29 يوليو 2022 00:02

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في بيان مساء اليوم، أن يوم الجمعة هو المكمل لشهر ذي الحجة ثلاثين يوماً لعام 1443 هجرية.
وأضافت أنه، بناء على ذلك، يكون يوم السبت 30 يوليو 2022 هو غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجري 1444.

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