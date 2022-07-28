ألمانيا تتوقع زيادة الوفيات ودخول الرعاية المركزة جراء كورونا
طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في ألمانيا
28 يوليو 2022 23:01
أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا إلى أن تطور الموجة الصيفية لوباء كورونا في البلاد لا يدعو إلى الاطمئنان. وقال المعهد، في تقريره الأسبوعي عن كوفيد-19 الصادر مساء اليوم الخميس، إن تطور هذه الموجة "لا يزال بمثابة تحرك ناحية الأطراف أكثر منه في اتجاه تنازلي". وأشارت تقديرات المعهد إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا المصحوبة بأعراض حادة لعدوى الجهاز التنفسي تراوح بين 800 ألف و1,5 مليون حالة في الأسبوع الماضي. ولفت المعهد إلى استمرار ضغط عدوى مرتفع في كل الشرائح العمرية. وذكر المعهد في تقريره أنه "لهذا السبب، فإن من المتوقع حدوث حالات إصابة في الأسابيع القادمة ولاسيما في الشرائح العمرية الأكبر، مصحوبة بحالات دخول للمستشفيات وزيادة في عدد الحالات التي سيتم علاجها في أقسام الرعاية المركزة وحالات الوفيات". وتوقع المعهد ارتفاع مستوى حالات الوفاة المرتبطة بالإصابة بالفيروس ليتجاوز قليلا 400 حالة أسبوعيا. وأفاد التقرير بأن السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون هيمنت على الإصابات على نطاق واسع، حيث أشارت أحدث البيانات المتوفرة بأن نسبة هذه السلالة وصلت بين العينات الإيجابية إلى تسع من كل عشر حالات. ودعا المعهد مجددا إلى ضرورة الالتزام "بشكل ملح" بتوصيات تجنب الإصابة بالعدوى ونبه إلى أن عدد الإصابات المصحوبة بأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي في مجمل عدد السكان وعدد مرات الذهاب إلى الأطباء لا يزال أعلى من عددها في الأعوام الماضية.