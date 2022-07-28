أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

أظهر تصنيف لأصحاب المليارات، اليوم الخميس، أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضا إلى النصف بسبب أزمة العقارات.

وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان 23,7 مليار دولار أميركي العام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11,3 مليار دولار، وفق تصنيف بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

يانغ هي المساهمة الكبرى في «كاونتري غاردن»، إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين والتي سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع.

تتمتع «كاونتري غاردن» بصحة مالية أفضل، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية.

وفقدت أسهم «كاونتري غاردن» الأربعاء 15% من قيمتها في بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.

وبحسب معلومات الإعلام الرسمي، أصبحت المرأة الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أسهماً من والدها، مؤسس «كاونتري غاردن»، عام 2005.

وأدى إصلاح نظام الإسكان في الصين سنة 1998، والذي أوجد سوقاً حقيقية للعقارات، إلى ازدهار شديد في هذا القطاع. أخبار ذات صلة وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: آ ف ب