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روسيا تتوعد بالرد على انضمام فنلندا والسويد للناتو

دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق
28 يوليو 2022 22:11

قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقابل برد.
ووفقا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، قال ميدفيديف الذي يحتل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إنه إذا استضاف البلدان قواعد للناتو وأسلحته، فحينئذ "سيكون رد فعلنا متناسب مع ذلك".
جاء التصريح بعد اجتماع عن الوضع الأمني على طول الحدود مع فنلندا التي تبلغ 1300 كيلومتر.وتقوم الدول الأعضاء في الحلف حالياً بالمصادقة على عضوية السويد وفنلندا، بعد أن تقدمتا بطلب عضوية الناتو في مايو الماضي.
ومن وجهة نظر ميدفيديف، يعني قرار البلدين بالانضمام للناتو أن الوضع الأمني في منطقة بحر البلطيق سيئ "لأن بحر البلطيق أصبح الآن فعليا بحرا تهيمن عليه دول الناتو".
واتهم البلدان بتأثرهما "عبر المحيط وببروكسل". وقال إنه "يتعين الآن مراجعة العلاقات مع الدولتين من الجانب الروسي".

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المصدر: د ب أ
ديمتري ميدفيديف
روسيا
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
فنلندا
السويد
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