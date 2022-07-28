الرئيس الصيني يوجه تحذيراً إلى أميركا بشأن تايوان

حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، نظيره الأميركي جو بايدن من "اللعب بالنار" بشأن تايوان مع تصاعد مخاوف بكين بخصوص زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وأفادت وسائل إعلام حكومية صينية بأن شي أبلغ بايدن، في خامس اتصال هاتفي بينهما، بأن على الولايات المتحدة أن تلتزم "بمبدأ صين واحدة"، مشدداً على أن الصين تعارض بشدة استقلال تايوان وتدخل قوى خارجية في شؤون بلاده.

وأصدرت بكين تحذيرات متصاعدة بشأن تداعيات زيارة بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، إلى تايوان إذا حدثت، وهي خطوة ستكون استعراضا كبيرا، إن لم يكن غير مسبوق، للدعم الأميركي للجزيرة.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن شي قوله لبايدن "من يلعبون بالنار فقط سيكتوون بها. نأمل أن يدرك الجانب الأميركي ذلك بوضوح".

ولم تقدم الصين أي تفاصيل عن ردود محددة قد تتخذها في حالة قيام بيلوسي بزيارة تايوان.

واستمر اتصال الرئيسين لأكثر من ساعتين. وأوضح مسؤولون أميركيون أن الاتصال تناول موضوعات واسعة بينها الأزمة في أوكرانيا.

ويرى مسؤولون أميركيون أن تبادل الآراء، في جوهره، فرصة أخرى لإدارة المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم خاصة وأن علاقاتهما غير مستقرة بسبب التوتر بشأن تايوان.

ولا تقيم واشنطن علاقات رسمية مع تايوان وتتبع سياسة "صين واحدة" التي تعترف ببكين وليس تايبه دبلوماسيا.

وبحث الرئيسان الوجود الصيني في المحيطين الهادئ والهندي إضافة إلى الخلافات التجارية بينهما. أخبار ذات صلة وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: آ ف ب