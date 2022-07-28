مصر تعلن حزمة مساعدة لمحدودي الدخل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، حزمة استثنائية مدتها ستة أشهر إلى كل بطاقة تموين لمساعدة محدودي الدخل على مواكبة ارتفاع الأسعار. وأضاف مدبولي أن مصر ستنفق مليار جنيه (52.99 مليون دولار أميركي) شهريا لتقديم المساعدة لنحو 9.1 مليون أسرة للإنفاق على السلع الغذائية الأساسية في إطار برنامج الدعم الذي يشمل الأرز وزيت الطهي والسكر. تهدف الحكومة إلى تفعيل الحزمة الاستثنائية بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل. كانت الرئاسة المصرية قالت، الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المستفيدين به يربو على 20 مليوناً. وأضاف بيان، صادر عن الرئاسة، أن السيسي وجه أيضاً، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بتقديم مساعدات استثنائية خلال الستة أشهر المقبلة لتسعة ملايين أسرة من ذوي الدخل المحدود.