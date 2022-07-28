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مقتل عناصر أمن في هجوم إرهابي بنيجيريا

عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
28 يوليو 2022 20:58

قتل إرهابيون ثلاثة شرطيين وعنصرا في وحدة حراسة في كمين استهدف موكب مسؤول محلي في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلن مصدران.
وأطلق عناصر مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي قذيفة صاروخية (آر.بي.جي) على موكب ممان غادي، مسؤول الإدارة المحلية لمنطقة ناغنزاي، لدى عودته من بلدة مونغونو الأربعاء، وفق المصدرين.
وقال عمر آري إن "قذيفة الار بي جي سقطت على إحدى سيارات الموكب فانفجرت وقتلت رجال الأمن الذين كانوا داخلها"، مؤكدا أن القتلى هم "ثلاثة شرطيين" وعنصر قوات محلية.
ووقع الكمين في قرية مايل-40، على الطريق السريع الرابط بين مايدوغوري ومونغونو والممتد مسافة 135 كلم، وفق إبراهيم ليمان المنتمي إلى وحدات الدفاع الذاتي.
وأكد المصدران عدم إصابة المسؤول المحلي في الهجوم.
كثف التنظيم المتطرف هجماته على المسافرين على الطريق السريع. وأقام عناصره نقاط تفتيش حيث ينفذون عمليات سرقة وقتل إضافة إلى استهداف المواكب الأمنية بكمائن.

 

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