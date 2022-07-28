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نازحون يعودون إلى ديارهم في أفغانستان

حافلات تنقل النازحين الأفغان إلى قراهم
28 يوليو 2022 20:56

غادر مئات الأفغان، الذين نزحوا في السنوات الأخيرة ولجؤوا إلى كابول، اليوم الخميس، للعودة إلى ديارهم في شرق البلاد.
ذكر مراسل صحفي أن ما يقرب 1600 شخص من رجال ونساء وأطفال، عادوا إلى محافظاتهم الأصلية بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
تلقت كل أسرة 200 دولار أميركي نقدًا لشراء الطعام والسلع الضرورية، وفقًا لمفوضية اللاجئين.
نزح ملايين الأفغان من قراه إلى العاصمة كابول على مدى السنوات الماضية فرارا من أعمال العنف.
وقال سردار والي (45 عاماً)، وهو قروي من ولاية لقمان فر إلى كابول "إنه يوم رائع. سنعود إلى ديارنا".
وأضاف "حتى لو تعرض منزلنا للقصف وتضرر، سنعيد البناء".
اضطر معظم النازحين للعيش في خيام في العاصمة.
تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ثمة 3,5 مليون نازح تقريبا في أفغانستان.
يود كثيرون العودة إلى ديارهم. قال هوما (36 عاماً)، وهو يستعد للصعود إلى حافلة "الجميع يرغب في العيش في قريته". وأضاف "لذلك، نغادر ونقول لأنفسنا إننا على الأقل سنعود إلى ديارنا".

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