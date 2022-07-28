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روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى

روسيا تفرض غرامات على شركات تكنولوجية كبرى
28 يوليو 2022 20:36

قضت محكمة روسية اليوم الخميس بفرض غرامة على واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز وسناب تشات المملوك لشركة سناب وشركات أجنبية أخرى لرفضها تخزين بيانات المستخدمين الروس محليا.
ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي تصاعدت حدتها منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير.
وقضت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو بفرض غرامة قيمتها 18 مليون روبل (301255 دولارا أميركياً) على واتساب لتكرار المخالفات بعد أن فُرضت عليها غرامة قيمتها أربعة ملايين روبل في أغسطس الماضي.

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وتجاوزت الغرامة التي فُرضت على واتساب تلك التي فُرضت الشهر الماضي على جوجل التابعة لألفابيت وقيمتها 15 مليون روبل بسبب تكرار المخالفات.
وفرضت المحكمة غرامة بمليوني روبل على تيندر المملوك لشركة ماتش جروب، وغرامة أخرى على سناب وهوتيلز دوت كوم المملوكين لإكسبيديا جروب قيمتها مليون روبل، وغرامة ثالثة على شركة سبوتيفاي، التي تقدم خدمة البث الموسيقي، قيمتها 500 ألف روبل.
لم ترد أي من هذه الشركات على طلبات للتعليق.

المصدر: رويترز
روسيا
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