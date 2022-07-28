الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تكشف عن إنتاجها من الحبوب

حصاد القمح في أوكرانيا
28 يوليو 2022 20:09

قال الاتحاد الأوكراني لتجار الحبوب، اليوم الخميس، إن المزارعين حصدوا 11.8 مليون طن من الحبوب في 2022 حتى الآن.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أن تلك الكميات تضمنت ثمانية ملايين طن من القمح و3.5 مليون طن من الشعير.
كانت أوكرانيا، وهي من الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للحبوب في العالم، قد حصدت كمية قياسية من الحبوب بلغت 86 مليون طن في 2021. وتضمن ذلك 42.1 مليون طن من الذرة و32.2 مليون طن من القمح.
وقالت الحكومة إن حصاد هذا العام قد يتراجع بنحو 50 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية.
وقلص المزارعون المساحات التي يزرعونها بنحو 25 بالمئة بسبب الأزمة الحالية.
نتيجة لذلك، قد يتراجع إنتاج الحبوب بينما يُتوقع أن تسجل الصادرات 30 مليون طن فقط في موسم 2023/2022 الذي يبدأ من يوليو ويستمر حتى يونيو.

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
المصدر: رويترز
أوكرانيا
إنتاج
الحبوب
صادرات الحبوب
آخر الأخبار
نهضة بركان يحلق بكأس العرش المغربي
الرياضي
نهضة بركان يحلق بكأس العرش المغربي
اليوم 11:31
ألكاراس يعبر جومبوس بـ «الكود 40»
الرياضي
ألكاراس يعبر جومبوس بـ «الكود 40»
اليوم 11:24
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
الرياضي
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
اليوم 11:13
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©