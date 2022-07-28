بايدن يبحث قضايا حساسة مع نظيره الصيني

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ محاجثات هاتفية، اليوم الخميس، بشأن قضايا حساسة.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة 8,33 بتوقيت واشنطن (12,33 ت غ).

وهذا هو التواصل الخامس بين شي وبايدن منذ أن أصبح الأخير رئيسًا قبل عام ونصف عام.

وتتناول المباحثات قضية تايوان الحساسة بالنسبة للصين وسلوك بكين في منطقة الهندي والهادئ إضافة إلى الخلافات التجارية بين البلدين.

أحدث نقطة توتر هي الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتعتبر بكين زيارة بيلوسي بمثابة استفزاز كبير.

حذرت الصين الأربعاء من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا تمت الزيارة التي لم تؤكدها بيلوسي بعد.

وصرح الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية للصحافيين بأنه إذا طلبت بيلوسي "دعمًا عسكريًا، فسنفعل ما هو ضروري لضمان قيامها بمهمتها على أكمل وجه". أخبار ذات صلة وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: آ ف ب