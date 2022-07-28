مسؤول أوروبي يدلي بتصريحات بشأن قطع الغاز الروسي

أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه في حال أرادت روسيا «قطع الغاز» عن الاتحاد الأوروبي، ف«لن تنتظر الخريف أو الشتاء».

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنّ انقطاعاً «قاسياً» للإمدادات أمرٌ غير مرجّح.

وقال بوريل، في حديث مع قناة «تي في إيه» التلفزيونية الإسبانية «إذا كانت روسيا تريد قطع إمدادات الغاز، فلن تنتظر حتى الخريف أو الشتاء للقيام بذلك، لن تسمح لنا بملء مخزوننا خلال الصيف».

وأضاف «ستقوم بذلك في أسرع وقت كي تتجنّب السماح بأن يكون لدينا في الشتاء مخزونات تساعدنا على الاستمرار»، مشيراً إلى أن قرار موسكو يعتمد على «عوامل كثيرة»، من بينها تطورات الأزمة في أوكرانيا.

مع ذلك، اعتبر بوريل أنه من غير المحتمل أن يكون هناك «قطع قاسٍ» لإمدادات الغاز «غداً»، حتى لو أعلنت موسكو بالفعل أن شحنات الغاز ستكون «أكثر انخفاضاً ممّا هو متوقع».

وأوضح أنّ روسيا تريد بيع غازها وتبحث عن «عملاء بدلاً» من الاتحاد الأوروبي، «لأنها تعلم أننا سنستغني عن الغاز الروسي بالكامل في نهاية المطاف».

وأشار إلى أن موسكو تقوم ببناء خطوط أنابيب غاز أخرى على عجل، «تربطها بزبائن آخرين»، مضيفاً أن تشغيل هذه الأنابيب «سيستغرق وقتاً».

كانت روسيا قد خفّضت شحنات الغاز إلى أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً عبر خط أنابيب «نورد ستريم» الذي كان يعمل فقط بنسبة 20 في المئة من طاقته أمس الأربعاء، مبرّرة خطوتها بأعمال الصيانة اللازمة. أخبار ذات صلة وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا

المصدر: آ ف ب