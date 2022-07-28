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أوكرانيا: العمليات القتالية تقترب من باخموت وسوليدار شرقي البلاد

أوكرانيا: العمليات القتالية تقترب من باخموت وسوليدار شرقي البلاد
28 يوليو 2022 15:29

أعلنت الأركان العامة في كييف أن القوات الأوكرانية صدت القوات الروسية التي تتقدم نحو بلدتي باخموت وسوليدار في إقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا.
وتفيد التقارير بأن القوات الروسية والانفصالية حققت بعض المكاسب في فرشينيا، على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من باخموت، في حين تم صد هجمات أخرى في المنطقة. كما تم صد الهجمات الروسية شمال سلوفيانسك.
وتعرضت عشرات المواقع الأوكرانية في دونيتسك وفي خاركيف المجاورة لنيران المدفعية ولهجوم جوي.
وسعى حكومة كييف إلى استعادة أجزاء من الجنوب، بما في ذلك مدينة خيرسون.
ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، تم إطلاق أكثر من 20 صاروخا من الأراضي البيلاروسية على أوكرانيا ليلا، ما أصاب البنية التحتية في فيشهورود شمال كييف، ومقاطعة تشيرنيهيف المجاورة.

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المصدر: د ب أ
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