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حصيلة جديدة لإصابات ووفيات الحمى النزفية في العراق

حصيلة جديدة لإصابات ووفيات الحمى النزفية في العراق
28 يوليو 2022 13:15

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس،  تسجيل 49 حالة وفاة و273 إصابة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن "دوائر الصحة في المحافظات سجَّلت حصيلةً جديدةً عن إصابات ووفيات مرض الحمى النزفية".

وذكر البدر أن "دائرة صحة كركوك سجَّلت حالة وفاة بالكوليرا"، مشيراً إلى أن "الحصيلة ارتفعت الى 548 إصابة و4 وفيات". 

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المصدر: وكالات
الحمى النزفية
العراق
وزارة الصحة العراقية
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