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أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

أحدث حصيلة لكورونا حول العالم
28 يوليو 2022 11:05

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر573 مليون حالة حتى 
صباح اليوم الخميس.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 573 مليونا و811 ألف حالة، مقابل 572 مليونا و398 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 393 ألف وفاة.وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 946 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

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المصدر: وكالات
كورونا
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